Vaccini Covid, Figliuolo: “5 milioni di dosi in arrivo nei prossimi 10 giorni”

120 Visite

Il commissario per l’emergenza Covid in Italia Francesco Figliuolo ha annunciato che tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Il commissario ha evidenziato i nuovi “target crescenti” per le regioni dal 23 al 29 aprile, se rispettati potrebbero aiutare a raggiungere l’obiettivo di 504mila somministrazioni giornaliere. La media nazionale oggi registra più di 335 mila somministrazioni col record di 384 mila. I dati odierni rivelano che sono state consegnate 19.888.040 dosi di vaccino con un incremento di 2.736.450 rispetto all’ultima settimana.

In base ai target crescenti indicati dal Commissario Figliuolo: l’Abruzzo dovrà arrivare a vaccinare il 29 aprile 11mila cittadini, la Basilicata 3.600, la Calabria 12.384, la Campania e l’Emilia Romagna 42mila, il Friuli Venezia Giulia 10mila, il Lazio 50mila, la Liguria 13mila, la Lombardia 99mila, le Marche 12mila, il Molise 2.600, la provincia di Bolzano 5.350, la provincia di Trento 4.500, il Piemonte 40mila, la Puglia 29.500, la Sardegna 12.150, la Sicilia 28mila, la Toscana 38mila, l’Umbria 8.500, la Valle d’Aosta 900 e il Veneto 40mila













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS