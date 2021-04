Marano, il servizio idrico comunale ai privati? Oggi nuova manifestazione per dire no al progetto di Visconti

171 Visite

La delibera di giunta è la numero 148 ed è l’atto con il quale il sindaco Visconti e la sua squadra hanno deciso di affidare il servizio idrico comunale, fonte di gravi perdite per il municipio, a un consorzio misto pubblico privato, Acquedotti scpa, già da tempo attivo in molti comuni di Napoli Nord e del casertano. la delibera arriverà lunedì in consiglio comunale, dove i consiglieri saranno chiamati ad avallarla o bocciarla. Una scelta, quella di visconti, che ha diviso la città e gli addetti ai lavori. Oggi in piazza San Escrivà de Balaguer sono tornati a gridare il loro no i partiti della sinistra radicale e i sacerdoti che già in precedenza avevano inviato una missiva al primo cittadino. La vicenda è complessa: da un lato ci sono le esigenze di bilancio di un comune fallito; dall’altro i timori per un affidamento trentennale, fatto per giunta senza alcun bando pubblico, una società che potrebbe ottenere cospicui introiti anche dal capitolo manutenzioni straordinarie.













