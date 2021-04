Vaccini over 80 a Quarto, ancora disagi: più di 2 ore di attesa

55 Visite

Ancora folla, disagi e ritardi al centro vaccinale di Quarto. Nel corso della mattinata si si sono moltiplicate le denunce pubbliche, tra post sui più diffusi social network e segnalazioni agli organi di informazione, di persone costrette a una lunga attesa fuori dalla struttura, all’aperto. Tra orario della prenotazione ed effettiva vaccinazione c’è stato uno scarto di circa due ore, col risultato che assicurare distanziamento e file ordinate è sempre più complicato. “Il turno delle 11 è terminato alle 14”, racconta un’anziano. Imprecazioni anche avverso il primo cittadino di Marano per non essersi prodigato a prevedere un punto vaccinale in città. La rabbia e la tensione sono poi sfociate in litigi e piccoli diverbi, tant’è che qualcuno si è visto costretto a dover richiedere l’intervento dei carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.













