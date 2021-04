La voce del cittadino. “I lavori per la Fibra a Marano? Zero controlli da parte dell’ufficio tecnico e dei vigili”

288 Visite

Gentile direttore buongiorno, purtroppo siamo alle solite. Da circa due mesi sono in corso i lavori per la rete cablata in via San Rocco e, da quanto evidenziato dalle foto, c’è praticamente un cantiere a cielo aperto. Essendo luogo di transito pedonale potrà immaginare la pericolosità di questo transennamento precario ed improvvisato da parte della ditta deputata ai lavori. Non le dico le numerose rimostranze mosse dal sottoscritto nei confronti degli operai stessi ma nulla di fatto. Ora come sempre mi chiedo: ma il comune non vigila sulla corretta esecuzione dei lavori e soprattutto sull’incolumità dei passanti? Se osserva bene il recinto è ormai inesistente ed accoglie detriti e scarti di ogni genere per non parlare poi dei paletti di sostegno piantati in malo modo nell’asfalto. Come sempre un servizio tecnico del comune INESISTENTE e i vigili urbani?

Salvatore (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS