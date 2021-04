Castellammare di Stabia: 19enne sorpreso con un tirapugni nel sottosella, denunciato

141 Visite

Servizio a largo raggio in queste ore per i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. I militari dell’Arma stanno presidiando le zone di maggiore interesse operativo. Diverse le perquisizioni alla ricerca di armi e droga e numerosi posti di di controllo per identificare persone e controllare veicoli.

Durante le operazioni – che sono ancora in corso – a finire in manette luca maragas, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli. Il 27enne dovrà scontare la pena di 6 anni e 4 mesi per i reati di detenzione di droga a fini di spaccio, rapina e lesioni.

Decine le persone identificate. Tra queste anche un 19enne che è stato denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere. I Carabinieri lo hanno sorpreso a bordo del suo scooter mentre percorreva corso alcide de gasperi e lo hanno controllato. Perquisito, i militari hanno trovato nel sottosella un tirapugni di metallo che è stato sequestrato.













