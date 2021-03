Giuseppe indagato per omicidio volontario, parla il suo avvocato: “Non è stato lui a investire i rapinatori”

3.594 Visite

Giuseppe Greco è indagato per duplice omicidio volontario. Secondo le prime ricostruzioni investigative, il 26enne ha inseguito e speronato lo scooter con a bordo 2 uomini che lo avevano appena rapinato del Rolex, del valore di svariate migliaia di euro, facendoli rovinare sull’asfalto e uccidendoli. Ecco quanto riferito dal suo legale, avvocato Domenico Della Gatta: “All’esito dell’interrogatorio, il mio assistito ha escluso di essere stato lui a investire i 2 rapinatori, proprio perché, il gruppo, composto probabilmente da più persone, si impossessava anche della vettura”.

Giuseppe ha riferito di essere stato avvicinato dai banditi in via San Rocco. Uno dei due gli ha puntato la pistola contro, poi i due si sarebbero impossessati dell’orologio e dell’auto. Il giovane, ferito alla mano, sarebbe stato soccorso da uno scooterista di passaggio e avrebbe poi notato, poco più avanti, i resti della sua Smart e successivamente i corpi dei rapinatori. A quel punto si sarebbe diretto in caserma. Una ricostruzione che cozza però con quanto riferito dagli inquirenti, per i quali non ci sarebbero dubbi sulla dinamica.

Sul luogo dell’incidente è stato rinvenuto un bossolo, ma secondo i carabinieri nessuno avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco. Greco è indagato a piede libero, ma si attende l’esito dei rilievi tecnici. Il quadro della vicenda è in continua evoluzione e i nodi saranno sciolti tra pochi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS