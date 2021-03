Chiaiano. Acqua, ABC comunica: da lunedì l’acqua sarà torbida. Ecco dove

143 Visite

ACQUA: COMUNICAZIONE IMPORTANTE DA ABC NAPOLI. ABC Napoli informa che nell’ambito del sistema di distribuzione connesso al serbatoio di Chiaiano dovrà effettuare una serie di manovre sulla rete idrica primaria, propedeutiche per l’esecuzione della nuova alimentazione ai comuni di Mugnano, Marano e Calvizzano. Per tale motivo a partire dal 22/03/2021 e fino al 02/04/2021, nelle seguenti aree: • QUARTIERE CHIAIANO • QUARTIERE PISCINOLA • QUARTIERE MARIANELLA • QUARTIERE SCAMPIA (Aree limitrofe ai quartieri di Chiaiano, Piscinola e Marianella) • QUARTIERE SAN CARLO ALL’ARENA (Le strade interessate sono Viale Colli Aminei – tratto compreso tra Viale dei Pini a Via Miano, Via Emilio Scaglione, Via Nuova San Rocco, Via Bosco di Capodimonte, Via Lieti a Capodimonte e tutte le aree limitrofe alle strade elencate) • COMUNE DI MARANO (Aree alimentate da Via Santa Maria a Cubito da ABC Napoli) • COMUNE DI MUGNANO (Aree alimentate da Via Santa Maria a Cubito da ABC Napoli) Si potrebbero determinare, a seguito delle connesse manovre di apertura e chiusura delle condotte, fenomeni di trascinamento dei sali depositati nella rete idrica, con possibile momentanea torbidità dell’acqua trasportata. In tal caso sarà sufficiente far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza. ABC Napoli si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che saranno arrecati.













