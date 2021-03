Melito, è ripartita l’operazione sfiducia a Mottola. Oggi nuovo tentativo anche con i fedelissimi di Amente junior. La 13esima firma sarebbe stata trovata

412 Visite

E’ ripartita l’operazione sfiducia al sindaco facente funzioni Luciano Mottola. Il primo tentativo, messo in campo giorni fa, non sortì gli effetti sperati dai promotori dell’iniziativa. Ieri sera, secondo rumors molto qualificati, le forze avverse a Mottola ma anche due consiglieri di maggioranza, nello specifico ritenuti vicini al figlio (Cosimo Amente) del defunto sindaco Antonio Amente, ci avrebbero riprovato. Oggi, con ogni probabilità, andrà in scena il terzo tentativo. Servono 13 firme per mandare a casa Mottola e la sua giunta. I numeri certi, al momento, sono 12, ma pare che nelle ultime ore si sia convinto anche un esponente di Dema, che sarebbe tornato da Milano per assestare il colpo del ko a Mottola e alla sua squadra di governo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS