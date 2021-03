Scampia, arrestato uno spacciatore: nascondeva nella sua abitazione cocaina e 2 bilancini

133 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Fratelli Cervi un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 5 involucri contenenti eroina occultati nella tasca del giubbotto.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto, presso la sua abitazione in via Cacciapuoti a Giugliano in Campania, altri 18 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 162 grammi e una busta con 55 grammi circa di cocaina, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Antimo Di Donato, 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato altresì sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.













