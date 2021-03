Marano, Fratelli d’Italia: “Basta con questa amministrazione comunale inerte”

50 Visite

Serve un sussulto di dignità: iniziare ad amministrare con trasparenza per il bene

pubblico oppure mettere fine a questa parentesi amministrativa e permettere ai

cittadini di scegliere un nuovo Sindaco.

Le condizioni in cui versa la città non sono mai state tanto peggiori.

I servizi pubblici sono ai minimi termini, strade distrutte, aree verdi nell’incuria più

totale, illuminazione vecchia di 50 anni o addirittura assente, per non parlare dei

continui disservizi relativi all’acqua di cui subiamo in silenzio gli annosi problemi.

A tutto ciò si aggiunge una maggioranza targata PD che non è in grado di formulare

un pensiero unico, che non ha alcuna idea di città che possa migliorare

effettivamente le condizioni di vita e che finisce solo per litigare su questioni che di

politico hanno ben poco.

La città è stanca, i cittadini soffrono la totale mancanza di un Ente che possa fornire

risposte e dare aiuti. Dopo un anno di pandemia la rassegnazione è tanta, il Sindaco

Visconti e il partito democratico dovrebbero riconoscere che così non si può andare

avanti.

Il Sindaco dica se vuole compiere un cambio di passo dopo oltre due anni di

immobilismo o se, per salvare almeno la faccia, preferisce dimettersi e dare ai

cittadini la possibilità di scegliere il prossimo Sindaco.

Non ha più una maggioranza politica e questo Visconti lo sa ma ha solo una

maggioranza di convenienza, uomini e donne che restano lì perché non hanno

alternative e preferiscono fare i consiglieri comunali, pur non rappresentando ormai

più nessuno, piuttosto che assumersi la responsabilità di ciò che non stanno

facendo; li metteremo alla prova presentando una mozione di sfiducia nei confronti

del Sindaco.

La Città ha bisogno di pensare al futuro e di uscire dallo stato di degrado sempre più

profondo in cui stiamo precipitando.

Fratelli d’Italia Marano di Napoli













