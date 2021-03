Posti di blocco anti Covid a Qualiano. I ringraziamenti del sindaco ai carabinieri

275 Visite

Ringrazio i carabinieri di Qualiano che hanno subito accolto la mia richiesta di intensificare i controlli anti Covid durante la zona rossa. Stamattina, alla mia presenza, le forze dell’ordine hanno attivato diversi posti di blocco in città ed hanno controllato le autocertificazioni delle persone che si trovavano in strada, anche a piedi nel centro storico.

Come già detto ieri, è assolutamente necessario rispettare le regole. Per questo motivo i controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni. Non possiamo permetterci altre vittime. Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.