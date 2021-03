Italia, 2 milioni di dosi di vaccino anti-covid rimangono in frigo

191 Visite

I vaccinati in Italia sono 1.454.503. Tante sono le persone completamente vaccinate (con le due dosi) e 4.587.565 sono le dosi somministrate in tutto. Ieri secondo la dashboard, aggiornata costantemente, del ministero della salute almeno 140mila somministrazioni, nuovo record giornaliero, e circa il 25% in più di martedì scorso. Il 20,5% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose.

C’è qualcosa che non torna, però. In Italia ci sono più di due milioni di dosi pronte per essere usate. Restano in frigo a lungo, più a lungo di quanto appaia comprensibile. A giorni (se non ad ore) un altro rifornimento dovrebbe arrivare da Pfizer-BioNTech. I vaccini dunque ci sono. E ne arriveranno sempre di più: entro fine mese l’Italia dovrebbe ricevere circa 9 milioni di dosi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS