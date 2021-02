Marano, zona arancione: la disperazione degli autisti a noleggio con conducente. “Noi abbandonati”

240 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile Direttore, sono un socio/lavoratore di una società che si occupa di noleggio con conducente per trasporto persone, sita in Marano di Napoli. La nostra società, si occupa prevalentemente di trasporto scolastico. Infatti, siamo iscritti anche alla camera di commercio come trasporto scolastico e non solo, dunque, come autobus da noleggio. Ebbene, con il passaggio dalla zona gialla a quella arancione, ad oggi, come società, siamo costretti ad un nuovo fermo forzato. Dopo un anno di fermo totale della nostra attività, con la zona gialla, sembrava vedersi qualche spiraglio, ma con l’introduzione della zona arancione, siamo di nuovo punto e a capo. Tra l’altro, il nostro settore, non è mai stato preso in considerazione da parte di chi amministra. Non abbiamo mai ricevuto aiuti economici e siamo ancora in attesa della cassa integrazione. Vorremmo avere un briciolo di considerazione, siamo disperati. Grazie, (Lettera firmata)”.













Commenti

