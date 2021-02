AMMINISTRATIVE, LANZOTTI (FI): “HO RESPONSABILITA’ LISTE, NON SONO CANDIDATO, NON SAREBBE CORRETTO”

167 Visite

“Non mi candiderò alle amministrative, non sarebbe corretto”. Lo annuncia il coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli Stanislao Lanzotti. “Da coordinatore cittadino del partito che ha la responsabilità politica della lista e del risultato elettorale sento il dovere morale della correttezza che è qualcosa in più, credo, di un semplice gesto di generosità nei confronti di tanti amici e militanti che vogliono legittimamente cimentarsi. E questo, indipendentemente dalle decisioni che il tavolo romano assumerà di concerto con il nostro Coordinatore regionale sulla presenza o meno del simboli sulla lista”.

“Penso sia questo lo spirito giusto per affrontare con serietà e credibilità la sfida per la guida una città come Napoli, città da sempre vittima, prim’ancora dell’incapacità amministrativa di chi l’ha sempre governata, dei personalismi e degli appetiti politici”, conclude Lanzotti.













