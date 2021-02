Scuola Marano, dal 22 si torna in presenza come deciso dal Tar. L’assessore Perna: “Sindaci lasciati soli dalla Regione”

Scuole aperte e con didattica in presenza, il pronunciamento del Tar scuote l’ambiente scolastico.

Per l’assessore all’Istruzione Bianca Perna “Si tratta di aspetti che in questa fase di emergenza sono demandati al sindaco che è la massima autorità sanitaria cittadino. Ritengo che ciò che è stato segnalato dalle scuole in termini di contagio sono dati che dovrebbero essere immediatamente accertati attraverso un sistema più immediato. La cittadinanza e la paura che domina su tutti non lascia il tempo ed inoltre ritengo che, se da una parte la Regione ha lasciato maggiore autonomia ai singoli Sindaci di essere soggetti attivi nella prevenzione e contrasto, dall’altra non lo ha supportato abbastanza nella ricerca dei dati certi. Le scuole sono tenute a compilare schermate in progress per segnalare i casi. A loro volta hanno difficoltà a fare fronte alla situazione perché la rete si estende e non è facile tenere testa al sistema del tracciamento”.