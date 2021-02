MELITO DI NAPOLI E VILLARICCA: Coronavirus. In casa rimpatriata tra amici e al bar oltre orario consentito. Carabinieri sanzionano 41 persone

160 Visite

Continua l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Nei comuni di Melito di Napoli e Villaricca, i militari della Compagnia di Marano hanno identificato 158 persone e controllato 61 veicoli. Particolare attenzione è stata prestata al rispetto della normativa anti-contagio.

14 persone – titolare compreso – sono state sanzionate perché all’interno di un bar in Via Roma a Melito oltre l’orario consentito. 27, invece, le persone multate perché sorprese a festeggiare in un’abitazione di Villaricca. Quando i carabinieri hanno rammentato cosa fosse previsto dalla normativa, i presenti hanno ammesso che si trattasse solo di una “rimpatriata” tra amici che non si incontravano da tempo.













