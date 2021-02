Marano, didattica in presenza: il Tar accoglie i ricorsi dei genitori. “L’ordinanza del sindaco non è giustificata dal dato sui contagi”

1.455 Visite

Scuole paritarie e pubbliche di Marano aperte e con didattica in presenza, il Tar dà ragione ai ricorrenti e sospende gli effetti dell’ordinanza del sindaco Visconti. Il decreto è stato emesso qualche ora fa e ora il sindaco, che aveva ordinato la chiusura di tutti gli istituti, compresi quelli paritari, dovrà prenderne atto. Dal 22 febbraio si torna in presenza. Nel merito il ricorso sarà discusso il 16 marzo.

L’altro ricorso, quello relativo agli istituti pubblici, sarà invece discusso nelle prossime ore. I giudici del Tar, in sostanza, scrivono che “il Comune di Marano non è tra quelli attenzionati dalla Regione e non è soggetto ad un incremento di contagi tale da impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza della malattia”.













