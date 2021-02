Elezioni Napoli, il Pd spiazzato da Bassolino: ora si punta su Manfredi o Fico

La discesa in campo di Bassolino agita i sogni del Pd napoletano e del M5s, al momento ancora incartati.

Nel borsino del candidato sindaco di Napoli le quotazioni sui singoli nomi sono cambiati nell’ultima settimana. In questo momento – come riferisce Il Mattino – scendono quelle dell’ex ministro Enzo Amendola (che dovrebbe entrare nell’esecutivo come vice ministro o sottosegretario) mentre salgono quelle del collega, anche lui ex ministro, Gaetano Manfredi e del presidente della Camera, Roberto Fico. E in particolare su quest’ultimo si addensano gli scenari che si disegnano a Roma. Sempre nell’idea di un voto in autunno. Con Fico che, verso la fine anticipata della legislatura, potrebbe decidere di mollare la massima poltrona di Montecitorio con qualche mese di anticipo per giocarsi la corsa di palazzo San Giacomo. Una partita complicata che passerebbe però solo con uno scambio tra Pd e M5s con Roma. Ovvero un patto nazionale in cui la Capitale toccherebbe a un nome democrat come l’ex ministro Roberto Gualtieri.