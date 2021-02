Elezioni Napoli, il compagno della Valente attacca Bassolino: “Anziani che non sanno invecchiare”

196 Visite

Elezioni a Napoli, un post che suscita lo sdegno social. “Anziani che non sanno invecchiare. Che tristezza!”. Scrive così Gennaro Mola, ex assessore del Comune, sul suo profilo Facebook. E il riferimento alla candidatura di Antonio Bassolino è chiaro. Apriti cielo. Mola incassa gli attacchi di esponenti Pd, prova a smussare qualche ora dopo. Ma il cortocircuito è assicurato: Mola è il compagno di Valeria Valente, senatrice che nel 2016 ha battuto alle primarie del Pd per il sindaco proprio Bassolino, con coda di polemiche e veleni dovuti a brogli e irregolarità denunciate. Furono le primarie delle monetine fuori ai seggi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS