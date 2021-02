Marano: il Comune, gli ex dipendenti richiamati in servizio e le liquidazioni degli importi

192 Visite

5 mila euro lordi per un impegno lavorativo di 40 giorni, dal 20 agosto dell’anno scorso al successivo 30 settembre. E’ la somma liquidata dal Comune all’ex responsabile dell’ufficio elettorale di Marano, in pensione da qualche tempo. Giuseppina Ferrigno fu individuata mediante un decreto sindacale poiché l’ente – allo sbando in alcuni settori – non riuscì a trovare un sostituto adeguato nel periodo delle elezioni regionali. La determina di liquidazione è stata pubblicata qualche giorno fa sul sito istituzionale del Comune.

Per altri dipendenti ormai in pensione, tra cui Anita Iorio, qualche fontaniere e altri, che pure si erano proposti per colmare i vuoti in alcuni uffici, il Comune di Marano (in altre circostanze) non ha invece ritenuto di dover usufruire delle loro prestazioni, anche a costi decisamente più bassi.













© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS