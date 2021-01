MARANO, RIFACIMENTO MANTO STRADALE: VIA CASTEL BELVEDERE CHIUSA PER 3 GIORNI

203 Visite

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA, CHIUSURA STRADALE PER LAVORI.

SI COMUNICA CHE NEI GIORNI LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 E MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021, PER L’INIZIO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, SALVO AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, SARA’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA CASTEL BELVEDERE NEL TRATTO TRA LA ROTONDA DI SAN ROCCO (INCORCIO VIA MIGLIACCIO) E LA ROTONDA DI VIA A. C. CAMPANA (già VIA DEL PESCE). IL TRANSITO DELLE AUTOVETTURE SARA’ DEVIATO ALL’INTERNO DELLA FRAZIONE SAN ROCCO (CON PASSAGGIO DAVANTI ALLA CHIESA), MENTRE SARA’ COMPLETAMENTE INTERDETTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI. SONO IN CORSO ACCORDI CON ANM PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI T.P.L. CON I MINORI DISAGI POSSIBILI.

NOTA POLIZIA MUNICIPALE













