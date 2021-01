Scampia, “case dei puffi”: servizi anti-droga dei Carabinieri. 2 pusher arrestati

82 Visite

Proseguono senza sosta i servizi anti droga effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Napoli.

I carabinieri della stazione Scampia hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti s.a., 26enne incensurato del posto e all’appartenenza insospettabile.

I militari dell’arma – appostati in un servizio ad hoc – hanno notato l’uomo aggirarsi all’interno del complesso di edilizia popolare “case dei puffi”. Il 26enne ha ceduto 2 dosi di droga ad altrettanti clienti. I carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati. Scattata la perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate dosi di Cobret, eroina e cocaina. I “clienti” sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente mentre l’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

Sempre i carabinieri della compagnia Napoli stella impegnati in un’altra zona della città. I militari dell’arma di Borgoloreto hanno infatti arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Emanuele Saulino, 21enne del quartiere vicaria già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di rapina e i carabinieri hanno deciso di controllarlo.

Hanno sentito alcuni rumori provenire dal piano soppalcato, si sono avvicinati per vedere cosa stesse accadendo. Era Saulino, impegnato a disfarsi nel water di 61 dosi di cocaina e 11 di cocaina.

I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

Sempre i carabinieri della compagnia Napoli stella impegnati in un’altra zona della città. I militari dell’arma di Borgoloreto hanno infatti arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Emanuele saulino, 21enne del quartiere vicaria già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di rapina e i carabinieri hanno deciso di controllarlo.

Hanno sentito alcuni rumori provenire dal piano soppalcato, si sono avvicinati per vedere cosa stesse accadendo. Era Saulino, impegnato a disfarsi nel water di 61 dosi di cocaina e 11 di eroina.

I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS