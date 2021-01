Procedure preselettive per OSS Ospedale dei Colli: sindacati inviano esposto in Procura

125 Visite

Sta suscitando clamore la procedura e i costi riguardanti l’affidamento ad una società esterna teso a gestire le procedure di preselezione degli aspiranti candidati al concorso per operatori socio sanitari. A sollevare ulteriormente la questione e raccogliere le denunce sollevate attraverso l’esposto-denuncia dei sindacati, il Consigliere Regionale Severino Nappi. “Presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli si è svolta, previa autorizzazione all’espletamento in autonomia da parte della competente società SORESA, una procedura telematica negoziata volta all’affidamento del servizio di gestione delle procedure preselettive relative a quattro concorsi pubblici. Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con deliberazione n. 727 del 14.09.2020, su proposta del Direttore dell’UOC Gestione Acquisto beni e servizi-Provveditorato, ha disposto l’affidamento del suddetto servizio alla MERITO S.r.l. per un costo complessivo di euro 230.605,62 IVA inclusa – precisa Nappi – sottolineando che “ alcuni giorni dopo il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli con deliberazione n. 555 del 24.09.2020, su proposta del Responsabile dell’Ufficio UOC Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie — Ufficio Contratti e Appalti, affidava alla stessa società il medesimo servizio relativo alla procedura preselettiva per n. 7 (sette) concorsi al costo complessivo di euro 95.160,00”. Prosegue ancora Nappi: “che da un confronto delle procedure compiute dai citati soggetti, si rileva per l’Azienda Universitaria un costo del servizio nettamente inferiore a quello dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, anche a fronte di un numero maggiore di concorsi da espletare”.

manifestando preoccupazione per eventuali vizi della procedura, tali da poter comportare l’annullamento della stessa e quindi il blocco del reclutamento del personale, in un momento alquanto indispensabile per far fronte alla pandemia. La vicenda – si legge in sintesi – ha sollevato numerose polemiche tanto che le segreterie sindacali aziendali CGIL, CISL, UIL, FIALS, FSI e NURSING UP hanno presentato un esposto all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, alla stessa Regione e al Direttore Generale dell’Azienda, chiedendo la sospensione delle procedure preselettive, nelle more di una verifica sulla correttezza del procedimento relativo all’affidamento del servizio













