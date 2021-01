Covid, il governo ipotizza una nuova stretta dal 7 gennaio

131 Visite

Sono alquanto drastiche le indiscrezioni che filtrano circa le prossime decisioni del governo contro il coronavirus. Allo studio una nuova stretta che sarà sancita nelle prossime ore e che per Repubblica (così come per diversi organi di stampa quale Corriere e Messaggero) è inevitabile poiché i contagi continuano a crescere. Nelle prossime ore, dunque, i capidelegazione torneranno a riunirsi per studiare una zona gialla “rafforzata” da far scattare il 7 gennaio, quando tutte le Regioni torneranno in area gialla.

Ma non solo: si parla anche di un abbassamento della soglia dell’indice Rt in base a cui far scattare prima le zone arancioni e rosse. E non solo: si va verso “zona rossa” per tutta Italia nel weekend, ogni fine settimana in lockdown, con tutto chiuso e spostamenti vietati. Anche per gli altri giorni si pensa, a prescindere dalla colorazione, a limitazioni alla circolazione intercomunale e interregionale. Probabile che il governo agisca con un nuovo dpcm da varare entro il 7 gennaio, prima che scada l’attuale il prossimo 15 gennaio.













