Villaricca, 20esimo compleanno della competenza del Comune sulla ex strada Provinciale oggi Via Mugnano-Giugliano

121 Visite

Fra pochi mesi si festeggia il ventesimo compleanno della competenza del Comune di Villaricca sulla ex strada Provinciale oggi Via Mugnano-Giugliano. Chiaramente con essa anche tutte le tasse sono passate al suddetto comune, ma quella strada è da sempre una vergogna. Migliaia di cittadini usufruiscono di questa importante arteria mettendo a rischio la propria incolumità oltre a danneggiare i propri veicoli. Nemmeno nelle più sperdute campagne si trovano strade in queste condizioni. Il fatto che oggi il comune di Villaricca sia in dissesto finanziario non può essere la giustificazione a questo stato di cose, esiste un principio di sussidiarietà tra enti ed in ogni caso i cittadini hanno diritto alla loro sicurezza oltre che a veder garantiti i loro diritti essenziali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS