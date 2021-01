Pomeriggio di sangue in provincia di Napoli: 44 enne morto accoltellato. Arrestato il cognato

643 Visite

Un sabato pomeriggio di sangue. I carabinieri della stazione di Gragnano e della compagnia di Castellammare di Stabia indagano sull’omicidio avvenuto nel pomeriggio di oggi a Casola di Napoli, piccolo comune dei Monti Lattari. Salvatore Palomba, 44 anni, è morto accoltellato, al culmine di un litigio o di un’aggressione avvenuta poco dopo le 16.30 in via Vittorio Veneto. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è deceduta poco dopo. Sulla vicenda stanno cercando di far luce i carabinieri. Poco fa l’arresto del cognato della vittima, che agli inquirenti avrebbe rivelato di averlo ucciso perché “insidiava” la figlia con ripetute avances.













