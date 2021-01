Chiaiano: corsa in ospedale per il figlioletto. 31enne in fin di vita

913 Visite

Incidente drammatico in via Santa Maria a Cubito a Napoli, tra il quartiere di Chiaiano e i comuni di Mugnano e Marano. Durante la corsa in ospedale per accompagnare il figlioletto, in seguito ad una emergenza, ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro 4 auto in sosta. E’ ricoverato in fin di vita all’ospedale Cardarelli l’uomo di 31 anni alla guida della Fiat Punto che intorno alle ore 1.45, ha perso il controllo della vettura. L’uomo si trovava in compagnia della moglie. Il figlio è invece ricoverato all’ospedale Santobono. Indagano sulle dinamiche della vicenda la sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli guidata dal capitano Antonio Muriano.













