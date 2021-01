La morte di Ciro Caiafa e la pista del traffico di droga

284 Visite

Aveva precedenti penali, per questo era già noto alle forze dell’ordine. Ciro Caiafa fu arrestato nel 2016 a Barra dai carabinieri. Il 40enne fu trovato in casa di una donna 58enne e incensurata che gli diede rifugio.

All’epoca Caiafa era considerato un elemento di spicco del clan Terracciano–Mazzanti che operava nel cuore dei Quartieri Spagnoli, al centro della città partenopea. È probabile che il movente che ha scatenato l’agguato mortale di questa notte sia legato all’attività illecita dello spaccio di stupefacenti.

Come riportato da Il Riformista, gli investigatori stanno seguendo la pista della droga. È possibile che Caiafa sia stato ucciso per una ‘faida’ iniziata nell’ambito della vendita di cocaina a Forcella.













