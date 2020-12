Il braccio di ferro Conte-Renzi tiene banco anche nell’ultimo giorno dell’anno

56 Visite

Per Renzi il premier Conte ha due strade davanti a sè. La prima è che sia lui a gestire la crisi, la seconda è quella – ha spiegato ai suoi – “di fare finta di niente”. Ma in quel caso, questo il suo ragionamento, difficile che si arrivi ad un Conte ter, a quel punto partirebbe – se l’attuale maggioranza rosso-gialla non dovesse avere più i numeri – la ricerca di un altro presidente del Consiglio che potrebbe avere magari il sostegno di Forza Italia.

Il presidente del Consiglio dal canto suo non arretra. A suo dire ci sono le condizioni per una sintesi politica sul ‘Recovery’ ma non sono accettati gli ultimatum: non sono ammissibili – ha detto Conte citando Aldo Moro -, “perché hanno un significato di una stretta che fa precipitare le cose e impedisce una soluzione positiva”.

Tra i due è ancora braccio di ferro dunque. Se il premier invita Italia viva a chiarire se intende sostenere il governo, il leader di Iv dice che “la palla è nel campo del presidente del Consiglio”, lo avverte che questa volta fa sul serio. Invitandolo a muoversi fa capire, spiega una fonte parlamentare renziana, che un Conte ter è ancora possibile.

Fonte Agi













