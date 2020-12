Federcontribuenti: una valanga di bonus inutili. Tolte risorse al tessuto produttivo

L’italia si riprende solo incentivando le imprese ad investire nel nostro Paese, per produrre nel nostro Paese, e quindi creando occupazione e benessere. “Da un lato hanno reso la nostra Repubblica un sistema assistenzialista togliendo risorse alle pensioni, alla sanità, come alla scuola e alle infrastrutture e, dall’altro lato, hanno ingrassato ancor più chi ci ha conquistato economicamente distruggendo, con una concorrenza spietata, le nostre fabbriche; senza contare che i poveri invece di diminuire sono aumentati e che chi ieri non aveva una casa o un reddito sufficiente ha mantenuto questo status intollerabile. Infine gli stipendi continuano a perdere valore a fronte dei continui aumenti in tutti i settori e sulle forniture di luce, gas, telefonia ed acqua”.

Cosa va fatto subito:” smetterla di dare soldi senza controllo a chi frode lo Stato fingendosi nulla tenente e nulla facente. Tassa con soglia unica per fasce. Iva al 17%. Zero tasse per chi acquista o affitta aree industriali abbandonate per ridargli nuova vita produttiva. Dobbiamo tornare a puntare sulle nostre maestranze e smetterla di importate prodotti che prima fabbricavamo noi”. Tra sgravi, bonus, incentivi si è creata una ragnatela di 695 voci che nessuno più al parlamento ricorda, controlla. La perdita per la collettività è stata stimata in 1,3 miliardi l’anno in favore di chi? Nessuno se ne preoccupa. L’economia di un Paese fiorisce con la costruzione e non la corruzione; con i posti di lavoro e non con le paghette da fame; con le infrastrutture e il welfare e non certo con opere fatiscenti appaltate ad una cricca criminale che lascia la società civile senza servizi, certezza e sicurezza”.

Se continuiamo a tollerare che in Italia si consumino prodotti bulgari, con una tassazione al 10%, oppure al 15% della Germania o addirittura al 3% della Romania per non parlare dei prodotti cinesi non riscatteremo mai la nostra libertà economica. Diventeremo una scatola vuota, saccheggiata dagli stranieri.