L’oroscopo di oggi: gradi energie per Ariete e Capricorno

67 Visite

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 13 dicembre 2020? Leggi l’oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Energie, emozioni e voglia di pensare saranno qualcosa che crescerà durante il giorno, nelle prossime ore di questa domenica di metà dicembre. Avrai così voglia di liberare i ricordi, di usare una mente che sappia spaziare senza però mai perdere di vista la realtà, i punti di riferimento.

Toro

Poco prima di sparire dalla tua vista, in mattinata la Luna ti aiuterà a fare pace con tutte quelle cose che ti stanno aspettando, con piccoli impegni e micro-sfide davvero molto domenicali. Qualcuno potrebbe però non credere troppo nelle tue capacità, nella tua costanza, tu dimostragli che si sbaglia.

Gemelli

Tutti quei pianeti in opposizione (Sole, Mercurio e Luna), oggi finiranno per alzare il volume delle situazioni, per rendere la tua domenica un momento speciale, unico. Avrai voglia di parlare ma in modo estremamente chiaro, di raccontare emozioni forti, serene, che non abbiano paura.

Cancro

Ancora nelle prime ore della mattinata, la Luna sarà in posizione favorevole al tuo segno raccontando una piccola storia, facendoti una promessa. Potrai infatti contare sulle prime emozioni di oggi per poi vivere una domenica facile, in cui niente pesi troppo, in cui ogni cosa trovi un posto.

Leone

Luna e Mercurio sembrano essere i tuoi veri cavalli di battaglia di questa domenica. Perché le emozioni miglioreranno già in tarda mattinata, rendendo ogni cosa più leggera e molto più divertente. Sapendo però che Mercurio non ti lascerà mai allontanare troppo dalla realtà, dalle cose vere.

Vergine

Mercurio non smette di ribellarsi a un certo tipo di fantasia, a certe parole o pensieri troppo liberi per piacerti (anche se Nettuno ora non si sbaglia più come prima). Mercurio ti renderà intimamente diffidente verso tutto ciò che sia immaginazione, ipotesi, apparenza. Sarà più forte di te.

Bilancia

Grazie alla Luna che ritrova forza e simpatia verso il tuo segno, nelle prossime ore potrai esibire un certo ottimismo alle persone che ti saranno vicine. Saprai cioè credere in ogni cosa, esprimere pareri e idee che costruiscano occasioni, che creino nuove possibilità. E ne sarai felice.

Scorpione

Grazie alla Luna e a Mercurio, quella di oggi potrebbe essere una domenica estremamente concreta, fatta di occasioni per dimostrare chi sei, per metterti alla prova senza paura e senza fretta. Insomma, una giornata interessante, anche perché le emozioni tornano a essere normali, facili.

Sagittario

Il tuo oggi sembra davvero essere un segno parecchio intenso, trafficato. Da una parte arriverà la Luna, a portarti nuove emozioni, nuove energie per pensare e per dire. E poi un Mercurio che proverà a essere preciso, che cercherà di regalarti idee e considerazioni a prova di logica, di precisione.

Capricorno

La grande quantità di pianeti e di energie nella tua dodicesima casa (un punto del cielo dove non è facile guardare) stabilisce un rapporto speciale con il subconscio, con tutte quelle cose che senti ma che non puoi descrivere, esprimere, nemmeno se sei un fortissimo Capricorno. Lasciati trasportare.

Acquario

Un sogno reale è possibile? Probabilmente sì, ma solo se Mercurio ti dà una mano a non perdere di vista la realtà delle cose. In effetti, futuro e cambiamento saranno un pensiero costante nella tua domenica, forse perché il nuovo anno si avvicina. Non perdere la voglia di guardare avanti.

Pesci

Anche se Nettuno è oramai ripartito da alcuni giorni, ecco che Mercurio non sembra smettere di criticare il tuo reale tasso di chiarezza. Le stelle ti dicono però una cosa: non sentirti troppo giudicata da chi crede di avere capito ogni cosa ma probabilmente si sbaglia. Le illusioni non sono solo tue.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS