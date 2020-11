Morte di Maradona. “Lutto cittadino e dedica stadio in suo nome”. Simeone scrive a de Magistris

145 Visite

Il Presidente Gaetano Simeone scrive al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Ecco la lettera:

Oggetto: Morte di Maradona- Lutto cittadino e dedica stadio in suo nome.

La morte di Diego Maradona ha profondamente colpito tutta la cittadinanza per quello che ha rappresentato e per il riscatto che ha contribuito a dare alla città di Napoli in ambito sportivo. Chiedo pertanto che venga proclamata un a giornata di lutto cittadino ed al contempo che il mitico stadio di Fuorigrotta che lo ha visto protagonista di innumerevoli successi, sia dedicato al suo nome.













