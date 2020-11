“Grazie al sindaco di Bacoli per aver salvato la vita a mio nonno”. I ringraziamenti di una cittadina di Pozzuoli

321 Visite

Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli appelli dei sindaci e delle stesse farmacie del territorio a restituire le bombole di ossigeno quelle vuote o inutilizzate. Nella giornata di ieri l’azienda che si occupa della fornitura d’ossigeno per un anziano, ha avvertito la famiglia in questione di aver concluso ogni tipo di rifornimento. La nipote dell’uomo, Tonia Buonfini, cittadina di Pozzuoli è riuscita a trovare aiuto per salvare la vita del nonno, rimasto senza ossigeno, solo a Bacoli. Ecco il suo racconto: «Dopo numerose chiamate in più farmacie della zona, e in seguito alla risposta di mancata disponibilità dell’ausilio in questione, ecco che abbiamo provato a contattare sia il sindaco di Pozzuoli che di Bacoli». Quest’ultimo ha risposto al nostro appello e, continuando nel racconto, afferma: «Come un angelo ci ha procurato la bombola d’ossigeno e ci ha rassicurato almeno per questa notte, con la speranza che domani non sarà lo stesso! Grazie infinite, mi avete dato la speranza che c’è qualcuno ancora che ci aiuti e ci ascolti». Lo stesso primo cittadino Della Ragione, nel commentare l’episodio ha dichiarato: «Essere riusciti ad aiutare un cittadino è motivo di grande orgoglio. Il nostro compito come istituzioni è servire la città ed il territorio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano affinché si potesse salvare una vita umana in tempi brevissimi: il comandante dei carabinieri della stazione di Bacoli Ragosta, la farmacia Comunale, la farmacia Peccerella e l’assessore Scotto di Vetta. Grazie all’aiuto di tutti siamo riusciti a reperire la bombola d’ossigeno, è un periodo complicato e possiamo uscirne solo se siamo uniti».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS