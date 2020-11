De Luca teme la zona rossa e ora prova ad anticipare il governo con mini lockdown territoriali

406 Visite

Sarebbe una corsa all’ordinanza per “salvare” la Campania dalla zona rossa. Vincenzo De Luca, dopo aver annunciato platealmente la volontà di mettere l’intera regione in lockdown, provocando rivolte di piazza, ora ha ingaggiato una guerra con il governo per evitare una riclassificazione nella scala del rischio, da zona gialla ad zona arancione o rossa.

Il caos al Cotugno, al Cardarelli, con il paziente di Covid morto nel bagno del pronto soccorso, i dubbi sui dati relativi ai tamponi, ha scoperchiato il “caso Campania” anche a Palazzo Chigi, che oggi dovrebbe decidere per il cambio di colore. Ma De Luca, improvvisamente, secondo Repubblica starebbe preparando un’ordinanza tampone per imporre dei lockdown “selezionati” nella “zona metropolitana di Napoli e Caserta – spiega il quotidiano diretto da Maurizio Molinari -, ma non è da escludere che possa limitarsi a porzioni ancora più piccole di territorio”.













