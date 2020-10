522 Visite

BUONE NOTIZIE! L’intervento sulla condotta è completato. Si sta procedendo via via con pressione crescente per assicurarsi che non ci siano altri problemi. Se così fosse, avremo acqua probabilmente già nella tarda serata nelle nostre case. #EmergenzaIdrica #AcquedottoCampano.

Così il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.













