Covid, una voce dalla Regione: i fondi Pics tutti dirottati sul contrasto alle nuove povertà. Addio progetti per infrastrutture e altro?

Una voce, per ora ufficiosa, arriva dalla Regione: i fondi Pics (Programmi integrati città sostenibili) saranno dirottati tutti sul contrasto alla povertà. In tempi di Covid, restrizioni e necessità di reperire fondi, il governatore De Luca ci starebbe facendo più di un pensiero. Tutto sulla povertà, il contrasto al disagio, derivante anche dall’aver avuto forti perdite a causa dell’espandersi della pandemia, e nulla o pochissimo per infrastrutture, turismo o altro. Quanto c’è di vero? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Il PO FESR Campania 2014/2020 riconosce alle città di medie dimensioni il carattere prioritario dello sviluppo delle aree urbane nell’affrontare le sfide economiche e sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita e prevede un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile, che individua quali destinatari le 19 Città Medie della Campania (Acerra, Afragola, Avellino, Aversa, Battipaglia, Benevento, Casalnuovo di Napoli, Caserta, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Ercolano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco) che, in qualità di Organismi Intermedi, attuano la strategia per lo sviluppo urbano, tenendo presente i 4 driver principali verso cui orientare gli interventi e che riguardano: a) contrasto alla povertà ed al disagio; b) valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città; c) miglioramento della sicurezza urbana; d) accessibilità dei servizi per i cittadini.

I Programmi Integrati Città Sostenibile – PICS – sono programmi complessi orientati al perseguimento di obiettivi di crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed ambientale, miglioramento della qualità ed efficienza, la cui attuazione da parte delle Autorità Urbane delegate, comprende una pluralità di azioni integrate, improntate:

alla sostenibilità e consolidamento della dotazione infrastrutturale;

ai temi relativi al contrasto alla povertà ed al disagio;

all’accessibilità dei servizi per i cittadini;

alla valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città;

al miglioramento della sicurezza urbana.













