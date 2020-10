In Campania monta la protesta: ieri circa 3 mila in strada. Petardi, fumogeni e forze dell’ordine in tenuta antisommossa

160 Visite

La tensione era ormai latente, da giorni e oggi, e ieri allo scoccare delle ore 23 è esplosa in violenti scontri di piazza. Pezzi di Napoli, come era facile prevedere, rigettano il coprifuoco per il Covid: in strada ci sono ultras, qualche ristoratore e commercianti, ma anche e soprattutto giovani, vicini ai gruppi antagonisti o ad ambienti border line.

Petardi, fumogeni, forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in via Santa Lucia dove era in atto una delle manifestazioni contro il ‘coprifuoco’ alle 23 e l’ipotesi di lockdown ipotizzata dal presidente Vincenzo de Luca. Colpita anche una camionetta dei carabinieri e aggredita troupe di Sky tg24.

La protesta ha visto protagonisti un migliaio di manifestanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS