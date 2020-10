Palazzina Polverino, anche il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune di Marano. Ente sconfitto per non aver notificato correttamente gli atti

255 Visite

E’ forse la pronuncia che mette fine alle residue speranze del Comune di salvarsi dallo scioglimento per camorra. Il Consiglio di Stato ha infatti bocciato il ricorso dell’Ente avverso un precedente provvedimento del Tar che stabiliva l’inefficacia degli atti con i quali, nel corso di oltre 27 anni, il Comune di Marano aveva acquisito una palazzina di via Sant’Agostino, di proprietà di Vincenzo Polverino, ubicata in via Sant’Agostino.

Il Consiglio di Stato ha bocciato l’istanza cautelare (richiesta di sospensiva) presentata dal Comune. La trattazione nel merito della vicenda avverrà ad aprile.

Cosa è accaduto in sintesi. Che nel 1992, allorché il Comune scoprì che l’immobile era abusivo, non notificò correttamente gli atti (ordinanza di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale) ai proprietari della struttura. Gli atti furono notificati a un familiare di Polverino ma non a Vincenzo, attualmente detenuto.

Per il Tar (nel merito) e il Consiglio di Stato (cautelare) la mancata notifica al proprietario dell’immobile rende inefficace tutti i successivi atti, tra cui lo sgombero degli appartamenti, eseguiti un paio di anni fa dal Comune di Marano.

Cosa c’entra l’attuale gestione amministrativa? Il Comune, per una serie di vicende e situazioni per nulla chiarite, non aveva inserito nel fascicolo presentato al Tar nemmeno le notifiche presentate a suo tempo ai familiari di Polverino. Non è chiaro (e forse mai si saprà) se si sia trattato di un equivoco tra uffici dell’ente (ufficio tecnico e avvocati difensori del Comune) o se ci sia stato del dolo. Nemmeno è chiaro un altro particolare: come facevano i Polverino, autori del ricorso, a ricordarsi che oltre 27 anni fa le notifiche non erano state eseguite nel modo più corretto? Qualcuno è riuscito a visionare il fascicolo comunale, quello da presentare al Tar? Se sì, quando, dove e chi lo ha consentito?













