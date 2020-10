Covid Quarto, Sabino: “Aggiornamenti scuole “Azzurra” ed “Elsa Morante” per il tampone di domani”

101 Visite

Le persone che sono state contattate e che dovranno effettuare il tampone presso l’area mercato nella giornata di DOMANI, 20 ottobre, secondo gli orari che sono già stati loro comunicati, si dovranno presentare minuti di mascherina e documento di riconoscimento.

I soggetti identificati dovranno presentarsi presso il casello ESCLUSIVAMENTE a bordo della propria auto.

Non verrà eseguito il tampone a chi si presenta a piedi, anzi, queste persone saranno soggette a sanzioni in quanto, queste persone, sono ancora in isolamento domiciliare.

Questi soggetti potranno accedere dall’ingresso di via Paolo Imbriani.

In quella occasione ci saranno dei controlli per verificare la presenza delle persone precedentemente identificate inserite negli elenchi già trasmessi all’Asl.

Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.













