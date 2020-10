La voce del cittadino, Marano: “Danni alle ruote da buche. Perché il Comune non ripara la strada dissestata?”

412 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, come può notare dalla foto, questi sono i “regali” che le strade dissestate di Marano fanno ai cittadini. Si tratta di via Recca, completamente dissestata. Se si dice “buche su strada” si pensa immediatamente a Marano di Napoli, è una vergogna questo asfalto martoriato che rischi di danneggiare seriamente le nostre auto. Tali buche provocano la rottura del cerchio in acciaio, di norma più resistente rispetto a uno in lega. Un danno che si può ripercuotere anche sulle gomme , a rischio taglio o “fuga” dalla loro sede. Sempre le gomme possono seriamente danneggiarsi anche se il cerchio rimane intatto, scoppiando o sgonfiandosi. A mio parere, il Comune dovrebbe procedere in primis con un’anagrafica o mappatura completa delle buche e dato che sussistono mezzi tecnologici, sarebbe bene utilizzarli, attraverso la creazione di un app che invita gli utenti a segnalare la presenza così da condividere l’informazione con gli altri automobilisti, così come già accade in altri Comuni italiani”.

Grazie,

Antonella













