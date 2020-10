I praticanti avvocati scrivono a Bonafede: “Impossibile sostenere esame a dicembre”

320 Visite

Eccolo le richieste rivolte al ministro Bonafede dall’Unione praticanti avvocati, presieduta da Claudia Majolo.

“Egregio sig. Ministro,

le scrivo oggi facendomi portavoce di tutti i praticanti avvocato italiani. Come ben tutti sappiamo, siamo ancora in piena emergenza sanitaria da Covid 19. Nonostante tutti gli sforzi profusi, purtroppo, la curva dei contagi è tornata a salire inesorabilmente e il Governo è pronto a varare un nuovo DPCM per cercare di tenere sotto controllo questa situazione. La nostra preoccupazione, come può immaginare, è riferita all’esame di abilitazione del prossimo dicembre. Allo stato attuale riteniamo non sussistano le condizioni base per affrontare un esame di questo tipo che, spalmato in tre giorni e con un numero elevatissimo di candidati, rischia seriamente di diventare un focolaio epidemiologico devastante. Immaginiamo lo scenario delle tre corti d’appello più grandi in cui non si registrano mai meno di 4000 candidati: laddove si trovasse anche un unico positivo, la situazione non potrebbe che degenerare. Come potremmo, infatti, metterci in isolamento fiduciario o, peggio ancora, in quarantena, aspettando i risultati dei test? Molti candidati, inoltre, provengono dall’estero e da altre regioni d’Italia: quali saranno le misure adottate per evitare, quanto più possibile, un contagio incontrollato? Senza contare, inoltre, tutte le persone che sono già affette da disabilità, patologie varie e malattie autoimmuni”.













