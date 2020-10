Traffico di droga tra Marano e Roma: ecco gli altri cinque arrestati. Ordinanza anche per Lubrano

1.456 Visite

Nell’operazione condotta stamani dal nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna, coordinata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, sono coinvolti Ciro Moccia, Giacomo e Paolo Gala, e due noti esponenti del clan Orlando, Armando Lubrano, alias Armandino, e Celeste De Fenza. Lubrano, in particolare, è un elemento di spicco del clan federato con i Nuvoletta e la frangia residua dei Polverino fino a pochi mesi fa operante in città. Per tutti la Procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare del carcere.

De Fenza e Lubrano sono già da tempo detenuti. L’organizzazione, con base a Marano, secondo gli inquirenti era dedita al traffico di stupefacenti e illecito reimpiego di capitali. I carabinieri hanno sequestrato anche una concessionaria di auto (nella foto) nel comune di Villaricca, la cui proprietà di fatto è riconducibile a Lorenzo Nuvoletta, che risponde però di reimpiego illecito di capitali e trasferimento fraudolento di valori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS