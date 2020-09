Milan senza il bomber: Ibrahimovic positivo al Covid

70 Visite

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus. La positività è venuta fuori dopo l’ultimo giro di tamponi deciso dopo che mercoledì Duarte era risultato ammalato.

Stasera nel preliminare di Europa League non ci sarà lo svedese ma contro il Bodo-Glimt giocherà il giovane Colombo. Ibra ora andrà in quarantena, non potrà chiaramente giocare né stasera né nelle prossime partite. Starà fuori finché non avrà il doppio tampone negativo. Il suo rientro potrebbe quindi slittare dopo la pausa delle Nazionali, ovvero il 18 ottobre.

Questo il comunicato ufficiale del Milan sulla positività di Ibrahimovic: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”.













