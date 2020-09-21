Elezioni regionali, i primi risultati (liste e preferenze) a Marano

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|DE LUCA VINCENZO
|1.768
|62,52
|DE LUCA PRESIDENTE
|295
|12,13
|PARTITO DEMOCRATICO
|287
|11,81
|LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI
|180
|7,40
|ITALIA VIVA
|175
|7,20
|FARE DEMOCRATICO – POPOLARI
|141
|5,80
|CAMPANIA LIBERA
|84
|3,46
|PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
|61
|2,51
|EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
|59
|2,43
|CENTRO DEMOCRATICO
|57
|2,34
|NOI CAMPANI
|39
|1,60
|DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
|30
|1,23
|DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
|29
|1,19
|+CAMPANIA IN EUROPA
|23
|0,95
|PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
|17
|0,70
|PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA
|6
|0,25
|Totale liste
|1.483
|61,00
|CALDORO STEFANO
|462
|16,34
|
redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS
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