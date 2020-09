La voce del cittadino, Marano: “Di notte veicoli assordanti. In assenza di disco in città, dove andranno mai?”

97 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile direttore, scrivo alla redazione in merito al tema: “Marano di Napoli by night”, mi riferisco a: via Cesina, via Verdi, via Rossini, via Puccini che di notte sono percorse da moto, scooter, auto, assordanti.

Non ci sono locali, nessuna discoteca. Mi chiedo: “Qual è l’attrazione? Lo spaccio? Cosa lo favorisce?”

Indubbiamente, l’assenza di controllo degli organi competenti per l’ordine e la legalità. Cosa devono fare i cittadini? Una petizione, una sfilza di denunce, una preghiera, Cos’altro?”.

Silvana













