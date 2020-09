SECONDIGLIANO: carabinieri arrestano 19enne. Non si ferma all’alt e tenta la fuga, aveva droga e un coltello

113 Visite

Era a bordo di uno scooter e percorreva Corso Secondigliano quando i carabinieri della locale stazione – impegnati in un posto di controllo – gli hanno intimato l’alt.

P. L., 19enne di Capodichino già noto alle ffoo, piuttosto che frenare ha accelerato e tentato la fuga.

Dopo poche centinaia di metri è stato raggiunto e bloccato: nelle sue tasche i militari hanno trovato 18 dosi di cocaina nascoste in una saliera, 1 coltello a farfalla, un microcellulare con funzione di alterazione vocale e una banconota da 10 euro. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e porto abusivo di armi, L. è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.













