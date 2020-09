Covid, lo staff di Berlusconi: “Il quadro clinico non desta preoccupazioni”. Tutto è partito dalla figlia Barbara

59 Visite

Lo staff dell’ex premier, Silvio Berlusconi, precisa quanto riportato dal giornale Il Corriere circa l’aggravamento delle condizioni sul ricovero di Berlusconi al San Raffaele di Milano: “Il quadro clinico non desta preoccupazioni, c’è stato bisogno di un ricovero precauzionale per monitorare l’andamento”.

Intanto, anche la compagna, Marta Fascina è risultata positiva al Covid. La deputata ha trascorso con lui il lockdown in Provenza e adesso è ad Arcore in isolamento. Le indiscrezioni dicono che il virus sia arrivato da Capri, dove la figlia Barbara, anche lei positiva, ha trascorso alcuni giorni in compagnia di alcuni familiari e amici.













