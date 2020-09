Lega, Molteni: “Carceri: solidarietà ai poliziotti aggrediti a Benevento”

46 Visite

“Basta con le aggressioni agli agenti della Polizia Penitenziaria. Massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che nel carcere di Benevento hanno subita l’ennesima brutale aggressione. Auguri di una pronta guarigione al poliziotto gravemente ferito. Dal ministero ancora zero risposte su tematiche delicate come la sicurezza nelle strutture penitenziarie, zero risposte sul mancato potenziamento effettivo degli organici, zero risposte sulle nuove dotazioni. Noi chiediamo strumenti efficaci e deterrenti a cominciare dal taser per tutte le forze di polizia. Un governo che trascura tali argomenti è dalla parte sbagliata. Noi dalla parte dei poliziotti”.

Così il segretario regionale, on. Nicola Molteni













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS