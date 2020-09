Servizi segreti, 50 pentastellati contro l’operazione Conte e il governo pone la fiducia

79 Visite

Il governo ha posto la fiducia sul decreto proroga per l’emergenza Covid-19 e innesca non solo la reazione scontata dell’opposizione ma anche proteste all’interno del Movimento 5 Stelle, in particolare di quel gruppo di deputati che aveva presentato un emendamento al testo per sopprimere una norma molto contestata presente nel provvedimento: la possiblità di proroga del mandato dei vertici dei servizi segreti per altri quattro anni.

A dare l’annuncio della scelta del governo di ricorrere alla questione di fiducia sul decreto 83 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 luglio è nel pomeriggio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Una mossa che ha colto di sorpresa l’Aula: sul testo, infatti, gravano poco più di trenta proposte di modifica per cui i gruppi erano convinti che il decreto sarebbe stato esaminato in maniera ordinaria. Ma tra quegli emendamenti ne è spuntato uno che può creare difficoltà al premier Giuseppe Conte. «La fiducia – spiega Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) – non arriva per ostruzionismo dell’opposizione ma solo perché c’è un emendamento che solleticando il tema dei servizi segreti a firma del M5S va contro il governo. È vergognoso».

A prendere la parola è Federica Dieni, deputata del Movimento 5 Stelle, membro del Copasir e prima firmataria dell’emendamento che vuole cancellare la possibilità di proroga del mandato dei vertici di Dis (coordinamento), Aise (sicurezza esterna) e Aisi (interna) inserita nel decreto Covid-19: «Non sono contenta della fiducia: non si risolvono le cose così. Le cose si risolvono in Parlamento: sarebbe stato più utile che su quell’emendamento governo si rimettesse all’Aula. Sono profondamente contrariata dalla apposizione di questa fiducia













