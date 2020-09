FDI: conferenza stampa venerdì 4 settembre ore 12:00

“Napoli e’ cultura e, quindi, sviluppo economico e lavoro”: e’ il tema della conferenza stampa che la Vice responsabile delle Politiche per il Sud, Gabriella Peluso, e il Coordinatore provinciale di Napoli di FdI, Nello Savoia, entrambi candidati alle elezioni regionali in Campania col partito guidato da Giorgia Meloni, terranno venerdì 4 settembre alle ore 12,00 in Piazza San Gaetano, a Napoli.

Parteciperanno il Presidente e il Coordinatore dell’Associazione “Corpo di Napoli”, Amedeo Mango e Gabriele Casillo.